Обнародованы результаты отбора подрядных организаций для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций по капитальному ремонту Поделиться Поделиться Твитнуть

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края обнародованы результаты отбора подрядных организаций для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций (РКПО) по капитальному ремонту. Об результатах сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам отбора в реестр на проведение строительно-монтажных работ включены пять компаний, на разработку проектно-сметной документации — шесть организаций. Также одна компания будет вести строительный контроль. Все отобранные организации соответствуют самым строгим критериям.

«Фонд заинтересован в расширении перечня квалифицированных подрядных организаций. Эти подрядчики проходят тщательный отбор и соответствуют всем предъявленным требованиям. Это важно с точки зрения качества проводимых работ», — комментирует исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Владимир Хлебников.

Среди установленных федеральным законодательством требований к подрядным организациям, которые подают заявки на включение в РКПО: членство в списке саморегулируемых организаций, квалифицированный штат работников, отсутствие расторгнутых контрактов, аккредитация на работу по определенным видам работ, лицензирование в области сохранения объектов культурного наследия и другие. Все они призваны повысить качество проводимых работ.

Решение о включении новых организаций в РКПО принимается комиссией, в которую входят представители министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, Фонда капитального ремонта, Инспекции государственного жилищного надзора, Государственной инспекции объектов культурного наследия и общественники.

Отметим, что подрядные организации, которые нарушают условия договора на выполнение работ по капитальному ремонту, выбыли из перечня саморегулируемых организаций, а также компании, которые по решению УФАС включены в реестр недобросовестных поставщиков, подлежат исключению из РКПО.

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