Елена Синица В Прикамье выявлено 679 новых случаев заражения коронавирусом Умерло ещё 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 679 новых случаев COVID-19.

Сейчас в стационарах края в тяжёлом состоянии находятся 508 пациентов. Из них 200 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровел 501 человек, умерло — 30.





С начала пандемии число инфицированных в Прикамье достигло 118 403. За сутки в регионе проведено 14 420 ПЦР-исследований на COVID-19.





По состоянию на утро 29 октября в Пермском крае привились от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 901 323 человека. При этом 672 460 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.