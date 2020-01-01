В Пермском крае закрыли кафе за работу ночью Владелица точки общепита нарушила антиковидные ограничения Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП РФ по Пермскому краю

В Пермском крае судебные приставы опечатали кафе «Эйфория» в Кунгуре. Владелица кафе повторно нарушила противоэпидемиологическое законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Установлено, что точка общепита оказывала услуги в ночное время, нарушая тем самым антиковидные ограничения, введённые на территории Пермского края. Кроме того, правонарушение было совершено не в первый раз. Решением суда деятельность кафе была приостановлена на 35 дней.

В настоящий момент точка общепита в Кунгуре опечатана.

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