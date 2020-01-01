В 2021 году спрос на жильё в Перми вырос в полтора раза Из-за роста цен наиболее популярны квартиры небольшой площади Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В сентябре 2021 года спрос на покупку недвижимости в Перми вырос на 22,75% относительно сентября прошлого года. А с января по сентябрь 2021 года количество запросов выросло более чем в 1,5 раза (+52,06%) относительно аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщили в компании «Макромир Пермь».

Спрос на покупку жилья в Перми фиксируется с июня, на протяжении четырёх месяцев подряд. Максимальный месячный рост зафиксирован в августе (+8,27% к июлю).

Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные квартиры и загородные дома, относящиеся к категории «социально значимое жильё». На фоне стремительного роста цен на рынке, большинство покупателей вынуждены умерить свои аппетиты в площади. А застройщики выбирать стратегию, возвращаясь к советским нормативам по используемому пространству, уменьшая площадь жилья.

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