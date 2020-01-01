Андрей Стрельцов Выступающий за «Молот» хоккеист вызван в сборную России Павел Тютнев может выступить в её составе на турнире в Финляндии Поделиться Поделиться Твитнуть

Вконтакте

Павел Тютнев, проведший пять матчей в составе пермского хоккейного клуба «Молот», вызван в расположение национальной сборной России по хоккею для подготовки к Кубку Карьяла, который пройдёт с 11 по 14 ноября в Финляндии и является этапом Евротура. Об этом сообщает пресс-служба «Молота».

Отметим, что хоккеист прибыл в пермскую команду 13 октября из ярославского «Локомотива» согласно договору клубов о сотрудничестве и за время выступления отметился результативной передачей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.