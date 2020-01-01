Олеся Максименко Более 32% новых случаев коронавируса за сутки выявлены в Перми Также в лидерах — Добрянский округ и Пермский район Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Перми выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусом. В Добрянском районе инфицированы 70 жителей, в Пермском районе — 52.

Кроме того, 45 диагнозов COVID-19 поставлены в Соликамском округе, 33 — в Красновишерском, 30 — в Краснокамском, 28 — в Очёрском, 27 — в Еловском, 26 — в Березниках, 16 — в Чусовском округе, 14 — в Нытвенском, 13 — в Суксунском, 12 — в Осинском, 10 — в Куединском.

В Большесосновском районе и Ильинском округе — по девять заразившихся, в Кизеле — шесть, в Горнозаводском округе и ЗАТО Звёздный — по пять, в Верещагинском, Лысьвенском, Октябрьском и Чернушинском округах — по четыре, в Губахе, Бардымском, Кудымкарском, Сивинском и Уинском округах — по три.

По двое инфицированных — в Берёзовском, Гремячинском, Карагайском, Оханском, Чайковском и Частинском округах, один — в Кунгуре.

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