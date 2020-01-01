Елена Синица Заксобрание утвердило поправки в краевой бюджет на 2021-2023 годы Дефицит сократится почти на 8 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

На пленарном заседании краевого парламента депутаты приняли в двух чтениях поправки в бюджет региона на 2021-2023 годы.

Согласно поправкам, в 2021 году доходы краевой казны увеличатся на 10,3 млрд руб. В финансово-экономическом обосновании поясняется, что на 1 октября от одного из крупных налогоплательщиков поступил налог на прибыль организаций в размере 11,5 млрд руб. В то же время от этого налогоплательщика ожидались поступления в размере 1,2 млрд руб.

Расходная часть бюджета увеличится на 2,4 млрд руб. При этом 2 млрд руб. пойдут в уставный капитал АО «Фонд развития Пермского края». Поясняется, что средства будут направлены на строительство многофункциональной арены и организацию культурно-рекреационного пространства завода Шпагина. При этом для снижения нагрузки на региональный бюджет предполагается использование частного и заёмного капитала, концессионные соглашения, облигационные займы.

Кроме этого, в 2021 году на организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов из краевого бюджета выделят 29,8 млн руб.

Краевые власти также предлагают докапитализировать АО «Корпорация развития МСП Пермского края» и АО «Микрофинансовая компания Пермского края». В их уставные капиталы предлагается внести по 150 млн руб. В финансово-экономическом обосновании говорится, что без дополнительного финансирования системообразующие банки могут прекратить сотрудничество с «Корпорацией развития МСП». Следовательно, компания не сможет выступать поручителем по кредитам для бизнеса.

Часть дополнительных средств будет направлена на сокращение дефицита регионального бюджета. Таким образом, его объём в 2021 году уменьшится на 7,9 млрд руб. (34,5%) и составит 15 млрд руб.

В 2022 и 2023 годов основные параметры краевого бюджета не изменятся.

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