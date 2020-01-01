Олеся Максименко Пермское УФАС информирует о работе ведомства с 1 по 3 ноября Даты рассмотрения антимонопольных дел перенесут на рабочие дни Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС России сообщает, что с 1 по 3 ноября в ведомстве установлены нерабочие дни. Тем не менее, неотложные и срочные задачи будут решаться.

В частности, в эти дни можно будет подать документы любым бесконтактным способом — по электронной почте, через форму обратной связи на сайте ведомства, почтовым отправлением или через почтовый ящик, расположенный в Пермском УФАС.

Запланированные на период с 1 по 3 ноября 2021 года рассмотрения антимонопольных дел будут перенесены на рабочие дни, сообщает пресс-служба ведомства.

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