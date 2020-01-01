Олеся Максименко В Пермском крае — 670 новых случаев COVID-19 Общее число заражённых в регионе составляет 117 742 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 670 новых случаев заболевания коронавирусом.

За этот же период выздоровел 491 человек, 29 заболевших умерли.

Также пресс-служба краевого правительства сообщает, что на данный момент с тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 517 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 207 жителей Прикамья.

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