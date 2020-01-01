Елена Синица В ближайшую трёхлетку из аварийного жилья планируется расселить 22 тыс. жителей Пермского края Также в планах — к 2024 году решить проблему обманутых дольщиков в регионе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 28 октября, состоялось пленарное заседание регионального парламента, в рамках которого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием. В частности, губернатор рассказал о планах властей в сфере градостроительной деятельности на 2022-2024 годы.

По данным на 1 октября 2021 года, в регионе из ветхого и аварийного жилья расселено 3,5 тыс. человек. Общая площадь расселённых помещений составила около 54 тыс. кв. м. Губернатор отметил, что в 2022-2024 годы планируется увеличить темпы и переселить более 22 тыс. человек.

Также Дмитрий Махонин обратил внимание на проблему обманутых дольщиков. По его словам, в крае в целом 58 проблемных домов. В 2021 году было достроено 22 дома. Дмитрий Махонин отметил, что к 2024 году планируется решить проблему обманутых дольщиков Прикамья.

Помимо этого, в своём послании губернатор обозначил основные направления деятельности в сферах социальной помощи жителям края, развития образовательной инфраструктуры, поддержки промпредприятий Прикамья и малого и среднего бизнеса.

По мнению председателя краевого парламента Валерия Сухих, губернатор дал исчерпывающую оценку сегодняшней ситуации в регионе и чётко обозначил планы по дальнейшему развитию Пермского края.

«Ежегодное послание губернатора краевому парламенту — важный этап во взаимодействии правительства и законодателей. Озвученные Дмитрием Николаевичем планы соответствуют основным приоритетам развития края. Совместно с правительством депутатский корпус продолжит работу по достижению поставленных целей и обеспечению качественного законотворческого процесса», — добавил спикер.

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