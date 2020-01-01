Олеся Максименко В выходные в Перми будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщает краевое министерство здравоохранения, в выходные в Перми будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации. Во всех в наличии вакцины от CОVID-19 и гриппа.

В субботу, 30 октября, с 12:00 до 18:30 будет открыт мобильный пункт перед ТРК «Столица» (рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»), с 12:00 до 18:00 — в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж), с 09:00 до 14:00 — в гипермаркете «Магнит «Семейный» (ул. Светлогорская, 15а).

В Субботу и воскресенье, 30 и 31 октября, будут работать три пункта. В ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) прививку можно поставить с 10:00 до 20:00, на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) — с 10:00 до 17:00, в ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114) — с 11:00 до 17:00. Также в ТРК «СПЕШИLOVE» в наличии есть вакцина от пневмококковой инфекции.

Напомним, поставить прививку могут все желающие старше 18 лет при наличии паспорта и СНИЛС.

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