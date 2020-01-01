Сегодня в Перми открываются два новых пункта вакцинации Они заработают в ТРЦ «Облака» и ТЦ «Леруа Мерлен» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с четверга, 28 октября, начинают работу два новых пункта вакцинации в торговых центрах. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Прикамья.

Так, открывается пункт в ТРЦ «Облака» (ул. Ленина, 88, 2-й этаж, кабинет 217), он будет работать 28 и 29 октября с 11 до 17 часов.

В те же дни, но с 12 до 16 часов будет работать новый пункт вакцинации в ТЦ «Леруа Мерлен» (Шоссе Космонавтов, 164б).

В наличии в обоих пунктах вакцина от COVID-19 и вакцина от гриппа.

Сегодня также будут работать мобильные пункты вакцинации:

— в Цирке (с 10.00 до 18.00),

— в ТРЦ «Планета» (с 10.00 до 20.00),

— в гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15А (с 11.00 до 17.00),

— в ВЦ «Пермская ярмарка» (с 11.00 до 17.00),

— в ТРК «СПЕШИLOVE» (с 11.00 до 17.00),

— в СК СПОРТХОЛЛ (с 10.00 до 12.00),

— в Автовокзале (с 10.00 до 16.00),

— перед ТРК «Столица» (с 12.00 до 18.30),

— в МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (с 11.00 до 17.00),

— в ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (с 14.00 до 20.00).

В наличии вакцина от COVID-19 и вакцина от гриппа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.