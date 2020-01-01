В Прикамье возобновил работу волонтёрский штаб для помощи самоизолированным пенсионерам Также по любым вопросам можно обращаться к социальным участковым и в соцслужбу Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае возобновлена работа регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВМесте, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В связи со сложной эпидобстановкой с 25 октября в Прикамье введён режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 65 лет и старше. Это решение вызвано тем, что, по данным минздрава, порядка 70% коек в ковидных стационарах региона занимают люди в возрасте старше 60 лет.

Как рассказали в кабмине, волонтёры #МыВМесте работают во всех территориях Пермского края и готовы доставлять на дом продукты и лекарственные препараты. Для получения такой помощи жителям из групп риска необходимо подать заявку в штаб. Телефон федеральной горячей линии 8 800 200 34 11 (работает круглосуточно), региональной — 8 880 101 92 72 (звонки принимаются с 10.00 до 17.00).

Также по любым вопросам можно обращаться к социальным участковым и в соцслужбу.

Телефон Скорой социальной помощи 129 (для стационарного телефона) и 8 800 100 83 05 (для мобильного телефона). Звонить по ним можно круглосуточно.

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