Прикамье представлено потенциальным инвесторам в формате роуд-шоу Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин представил экономический и инвестиционный потенциал Пермского края в Москве. Вместе с членами регионального правительства глава региона проводил презентацию на площадке «Деловой России», сообщает сайт губернатора и правительства края.

Встреча с потенциальными инвесторами — представителями более 100 крупных несырьевых компаний — прошла в формате роуд-шоу. В рамках мероприятия были представлены преимущества Пермского края, как региона с высоким инвестиционным потенциалом. Только за 2020 год объем инвестиций в Прикамье составил порядка 278,3 млрд руб., это в 1,7 раз больше, чем аналогичные темпы роста в целом по Приволжскому федеральному округу.

По словам Дмитрия Махонина, мероприятия такого формата позволяют в рамках одной площадки представить возможности региона большому числу потенциальных инвесторов.

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