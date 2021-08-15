Пермский конгресс-холл разместится в здании бывшего гипермаркета «Карусель» Торговый центр выкупила Корпорация развития Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Корпорация развития Пермского края заключила с Х5 Retail Group договор купли-продажи здания бывшего гипермаркета «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59 в Перми. Торговый центр приобретён под размещение конгресс-холла. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Краевые власти разработают проект современного экспоцентра на этом участке — на первом этапе существующее здание адаптируют под выставочные площади, а потом построят вторую очередь экспоцентра.

До начала работ здание «Карусели» будет занимать «Пермская ярмарка».

Договор купли-продажи с ООО «Красноборское» корпорация подписала на площадке «Деловой России» в рамках роуд-шоу в Москве.

Вместе со зданием ТЦ «Карусель» приобретены и прилегающие инженерные сети. Одновременно с правом собственности на недвижимость КРПК получила право на участок под центром в 40,2 тыс. кв. м.

Сумму сделки в организации не раскрыли.

Гипермаркет «Карусель» был открыт в Перми в 2015 году. Последним днём работы стало 15 августа 2021 года.













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