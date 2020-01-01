Анна Брюханова «Честное отражение себестоимости» Глава департамента транспорта Перми прокомментировал возможное повышение стоимости проезда в транспорте до 37 рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Глава департамента транспорта при администрации Перми Анатолий Путин во время прямого эфира прокомментировал готовящиеся изменения в тарифном плане проездных общественного транспорта. Ключевым вопросом обсуждения стало возможное повышение стоимости до 37 руб. за одну поездку.

— Это расчётная цена, которая отражает отношение всех затрат, которые город несёт за организацию работы общественного транспорта, к тому количеству людей, которое мы перевезли за последний календарный год, — поясняет Анатолий Путин.

Глава департамента также добавил, что при расчёте новой стоимости разовой поездки учитывались расходы на обновление общественного транспорта, включая новые трамвайные вагоны, а также расходы на обслуживание маршрутов. Переход на бескондукторную систему оплаты проезда, по словам Анатолия Путина, на изменения цен не повлиял.

Чиновник также напомнил, что новая стоимость пока не утверждена, а является «честным отражением себестоимости»:

— Не секрет, что тариф на поездку может формироваться разными способами. Можно брать полную себестоимость, можно её немного снижать и брать нагрузку на бюджет города. Это дальнейший вопрос для обсуждения с городской думой. Сразу отмечу, что именно разовая поездка выходит дороже.

Глава департамента также отметил, что при безналичной оплате цена разовой поездки снижается на 8%. То есть, при оплате картой новая стоимость поездки может составить примерно 34 руб.

Напомним, что помимо новой цены за разовую поездку на общественном транспорте, мэрия выступила с предложениями по смене стоимости проездных. Так, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20% . В общегражданской линейке также могут появиться новые тарифы — проездной на 40 поездок в месяц и безлимит на полмесяца. Стоимость льготных проездных также предложили снизить.

— Система льгот, которая у нас действует, формирует «выпадающие» доходы. Здесь нет перекрёстного финансирования. То есть всё, что мы потеряем от бесплатного проезда школьников, в виде нагрузки на себя возьмёт бюджет, — комментирует Анатолий Путин.

Среди причин появления новых тарифов — остаток поездок, которые пассажир не успевает потратить вовремя, переход на дистанционный формат работы или обучения во время пандемии коронавируса, а также неудобные способы приобретения и пополнения транспортных карт.

Напомним, что мэрия разработала новое тарифное меню для общественного транспорта Перми. Цену разовой поездки предложили увеличить на 11 руб., при этом снизив стоимость проездных и расширив их линейку. Также с 1 января 2022 года для учеников 1-4 классов проезд в общественном транспорте будет бесплатным, а у членов малоимущих многодетных семей появятся льготы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.