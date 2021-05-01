В Перми разработано новое тарифное меню Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые тарифные планы существенно экономичнее, чем нынешние, и будут выгодны для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Тарифное меню предполагает удешевление безлимитных проездных, проездных для льготников и появление новых видов проездных, отмечают в пресс-службе администрации Перми.

Департамент транспорта администрации Перми подготовил предложения по развитию проездных документов. Проанализировав данные, поступившие после проведения соцопроса на портале «Управляем вместе», стало понятно, что действующее тарифное меню не способно покрыть существующие потребности пассажиров. Почти 70% респондентов отказываются от приобретения проездного документа по причине его невыгодности. Поэтому было принято решение о развитии тарифных пакетов и снижении их стоимости. Так, например, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20%: с нынешних 2 тыс. 232 рублей до 1 тыс. 785 рублей. Аналогично подешевеют квартальный и годовой проездной.

Помимо общего пересмотра стоимости проездных билетов, разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1 тыс.260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для гражданских проездных, для льготных проездных — безлимитный проездной для пенсионеров (1 тыс. 50 рублей). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездные для школьников и студентов.

При этом стоимость разовой поездки планируется приблизить к экономически обоснованной величине. С учетом планов по полному обновлению подвижного состава автобусов и трамваев, а также реальному уровню пассажиропотока за минувший год — расчетный тариф должен составить 37 рублей за одну поездку. На сегодняшний день в Перми при одном из самых высоких показателей по качеству услуг перевозки тариф на проезд намного ниже, чем в городах-аналогах: Екатеринбург (32 рубля с 2022 года), Нижний Новгород (30 рублей), Казань (35 рублей) и т.д.

По расчетным данным, гражданский проездной на месяц станет выгоден пассажирам, которые совершают от 50 поездок за этот период, а проездной на 40 поездок выгоден для пассажиров, совершающих поездки два раза в день, на работу и обратно. При нынешней стоимости проездных выгода наступает только с 85 поездки в месяц. В части льготных проездных основные изменения затронули срок действия и условия предоставления льготы. Основные запросы от пассажиров сводились к тому, что они не успевают использовать все поездки до того момента, когда они сгорят, поэтому по новым условиям предлагается сделать их доступными в течение квартала, без аннулирования в конце одного месяца.

Сформированный пакет предложений по развитию тарифного меню предлагается рассмотреть совместно с депутатами Пермской городской думы, после чего будет принято решение о внедрении или о дополнительной проработке отдельных вопросов.

Напомним, что с 1 января 2022 года будут действовать бесплатный проезд для учеников 1-4 классов и льготы при оплате проезда для членов малоимущих многодетных семей. Для школьников начальных классов проездной будет реализован на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять вплоть до завершения ребенком четвертого класса. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые надо будет ежемесячно пополнять.

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