Андрей Стрельцов «Парма» обыграла голландский баскетбольный клуб в Кубке ФИБА Европы Это вторая победа подопечных Казиса Максвитиса в турнире Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» отпраздновал победу над голландским клубом «Хирос Ден Босх» со счётом 67:52. Игра прошла в среду, 27 октября, в Перми.

Самым результативным в составе победителей стал Джеремайя Хилл, набравший 16 очков, у Адама Юшкявичюса -15.

Таким образом «Парма» завершила первый круг группового турнира Кубка ФИБА Европы, имея в активе две победы и одно поражение.

Следующий матч на своей площадке пермский баскетбольный клуб проведёт в рамках Единой Лиги ВТБ против казанского УНИКСа 1 ноября.

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