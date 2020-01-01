Олеся Максименко Новые случаи коронавируса выявлены в 33 муниципалитетах Прикамья Лидирует по-прежнему Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в столице региона выявлен 461 новый инфицированный COVID-19, в Лысьвенском округе — 48, в Добрянском — 19.

Кроме того, 17 человек заболели в Чусовском округе, 13 — в Осинском, 12 — в Чайковском. В Березниках, Большесосновском районе, Краснокамском и Очёрском округах — по восемь заразившихся, в Еловском — семь, в Нытвенском и Уинском — по пять, в Кудымкарском и Оханском — по четыре, в Кунгуре, Пермском районе, Верещагинском, Горнозаводском, Карагайском, Октябрьском и Соликамском округах — по три.

В Александровском, Сивинском и Юсьвинском округах диагностировано по два новых случая COVID-19, в Кунгурском районе, Ильинском, а также в Гайнском, Куединском, Частинском, Чердынском, Чернушинском и Юрлинском округах — по одному.

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