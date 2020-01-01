Morion Digital вошёл в тройку лучших технопарков страны Пермский технопарк занял второе место в новом рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков Поделиться Поделиться Твитнуть

В VII Национальном рейтинге технопарков, который ежегодно подводит Ассоциация кластеров и технопарков России, Morion Digital подтвердил наивысший уровень эффективности функционирования технопарка (свыше 110%) и поднялся на три пункта, заняв второе место.

Всего в рейтинг технопарков вошли 40 организаций, лидерами VII Национального рейтинга технопарков России стали: Нанотехнологический центр «Техноспарк» (1 место), Технопарк в сфере высоких технологий «Morion Digital» (2 место) и Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский» (третье место).

«Продвижение в рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков для нас большая радость и в то же время — большая ответственность. Войдя в пятерку лидеров в прошлом году, мы продолжили активную работу в соответствии с методологической рамкой, заданной АКИТ. За 2020 год нами была проделана большая работа с учётом отраслевых стандартов, например, мы увеличили свою информационную открытость и привлекли 14 новых резидентов. Существенный вклад внесли наши компании-резиденты, регулярно увеличивая количество своих инновационных продуктов, научных исследований и опытно-конструкторских работ, активно оформляя результаты своей интеллектуальной деятельности. Живым подтверждением эффективности нашей работы стал запрос на создание сети технопарков по модели Morion Digital. В этом году мы уже открыли технопарк в Саратове, уже идет работа с инновационной экосистемой Омска, Новосибирска, Мурманска, Челябинска. Так что впереди много интересных задач, мы рады что на этом пути нас сопровождает Ассоциация кластеров и технопарков», — говорит Оскар Ягафаров, директор Morion Digital.

«Результаты показали, что технопарки — точка входа для локализации производства. Снижение издержек и снятие инфраструктурных барьеров способствует интенсивному выпуску конкурентоспособной продукции, в том числе с экспортным потенциалом,» — сказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

В 2021 году в основе рейтинга находится 21 показатель, детализированный по 5 группам, в 2022 году в связи с изменениями законодательства методика будет скорректирована. «Определено, что резиденты всех технопарков, участвующих в рейтинге, демонстрируют высокие темпы роста по ключевым показателям деятельности: темп роста выручки резидентов в 2019-2020 гг. составил 26,21%, затраты резидентов на НИОКР выросли более чем в 1,86 раза, темп роста численности работников резидентов — 17,13%», — говорится в сообщении ТАСС.

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