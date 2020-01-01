В администрации Перми прокомментировали ход дорожных работ на ул. Монастырской Качество выполненных работ будет проверено лабораторией Поделиться Поделиться Твитнуть

В администрации Перми рассказали о работах на ул. Монастырской, которую приводят в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее в СМИ появилась информация, что подрядчик укладывает там асфальт во время дождя.





«На сегодняшний день работы на ул. Монастырской почти завершены. На видео, которое было опубликовано в СМИ, велись работы по обустройству съездов. Хотим подчеркнуть, что качество выполненных работ в любом случае будет проверено лабораторией. На объект выедут специалисты и возьмут пробы. Если качество уложенного асфальта не будет соответствовать нормативам, подрядчик за свой счёт будет производить замену покрытия. Также после ремонта и сдачи объекта в эксплуатацию подрядная организация обязана устранять все недочеты на объекте в рамках гарантийных обязательств. На проезжую часть гарантия 4 года», — отметили в администрации.





Отметим, улицу Монастырскую ремонтируют на участке от ул. Попова до ул. М. Горького. В рамках работ здесь заменили дорожную одежду, отремонтировали съезды, тротуары, заменили бордюрный камень ограждения, провели работы по восстановлению газонов

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