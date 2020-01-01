Анна Брюханова МКУ «Пермблагоустройство» ищет подрядчика на содержание фонтана в сквере перед Театром-Театром На эти цели в 2022 году из бюджета Перми выделят 4,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового фонтана

МКУ «Пермблагоустройство» объявило электронный аукцион на содержание фонтанов в 2022 году. Обслуживание конструкции в 64 квартале эспланады (между ул. Крисанова и ул. Борчанинова) обойдётся в 4,3 млн руб. Деньги выделят из городского бюджета. Заявки принимаются до 11:00 2 ноября 2021 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет подготовить фонтан к использованию в летний период и осуществлять работу насосов, электроустановок, освещения и других конструкций фонтана. В перечне работ также значится охрана фонтана, уборка мусора из чаши и технических помещений и подготовка фонтана к консервации на зимний период.

Срок выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.