За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 662 новых случая COVID-19 От коронавируса скончались еще 32 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 662 новых случая COVID-19. Выздоровели 484 человека, скончались — 32.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 117 054. С начала пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции погибли 5 666 жителей.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 4 506 пациентов, в тяжелом состоянии 518, из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 27 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 873 809 человек. 665 156 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.