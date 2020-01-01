«Уралкалий» улучшил позиции в рейтинге крупнейших компаний Урала и Западной Сибири Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий» заняло 21 место в рейтинге крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, составленном аналитическим центром «Эксперт» по итогам 2020 года.

Объем реализации продукции одного из крупнейших мировых производителей калия в минувшем году составил 195 млрд 222 млн рублей. По сравнению с прошлогодним рейтингом компания улучшила свои позиции на семь пунктов (в рейтинге итогов 2019 года она заняла 28 место).

Исследование включает показатели компаний Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Курганской областей, Пермского края, Башкортостана и Удмуртии в 2020 году. Место компаний в рейтинге определяется путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2020 году (млн рублей). В случаях, когда этот показатель не может быть применен в силу специфики деятельности компаний (например, для банков и страховых компаний), используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу.

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