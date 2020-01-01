В Перми заблокировали сайты по продаже поддельных дипломов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По иску прокуратуры Мотовилихинского района Перми суд заблокировал сайты по продаже поддельных дипломов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры установили, что на некоторых сайтах в сети Интернет размещена информация о продаже школьных аттестатов, а также дипломов о высшем и среднем образовании с возможностью их приобретения. При этом воспользоваться мошеннической услугой мог любой пользователь.

По результатам проверки в районный суд был направлен иск, который после рассмотрения был удовлетворён

В настоящий момент решение суда исполнено, а указанные ресурсы внесены в реестр сайтов, содержащих информацию, запрещённую к распространению в РФ.

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