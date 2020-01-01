В Перми заблокировали сайты по продаже поддельных дипломов
По иску прокуратуры Мотовилихинского района Перми суд заблокировал сайты по продаже поддельных дипломов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры установили, что на некоторых сайтах в сети Интернет размещена информация о продаже школьных аттестатов, а также дипломов о высшем и среднем образовании с возможностью их приобретения. При этом воспользоваться мошеннической услугой мог любой пользователь.
По результатам проверки в районный суд был направлен иск, который после рассмотрения был удовлетворён
В настоящий момент решение суда исполнено, а указанные ресурсы внесены в реестр сайтов, содержащих информацию, запрещённую к распространению в РФ.
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