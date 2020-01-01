Мария Сыропятова Финансирование ремонта фасадов многоквартирных домов в центре Перми увеличили на 800 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На финансирование программы ремонта фасадов многоквартирных домов в Перми дополнительно выделили 800 млн руб., из которых 400 млн из краевого бюджета, остальные средства — из бюджета города Перми. Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании увеличили предельный размер финансирования по этой программе в трёхлетнем городском бюджете на 2022-2024 годы до 1,341 млрд. руб.

Дополнительные средства понадобились из-за роста цен на строительные материалы.

«В связи с удорожанием строительных материалов, на основании положительных заключений о достоверности проектно-сметной документации наблюдается увеличение стоимости работ на 1,196 млрд руб., — отметил на пленарном заседании замглавы Перми Игорь Субботин. — На основании предложения краевого МинЖКХ по снижению затрат за счёт изменения концепции по ул.Петропавловская, Слудской горки и исключению из перечня 25 многоквартирных домов, дефицит сократился до 800 млн руб.»

Напомним, что к 300-летию города в центре Перми начата программа по ремонту фасадов многоквартирных домов. Большинство из них расположены на Комсомольском проспекте.

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