Елена Синица В Прикамье привито 42,5% жителей, подлежащих вакцинации Регион отстаёт от средних по стране темпов прививочной кампании Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным на 25 октября, в Пермском крае привито 42,5% жителей, подлежащих вакцинации. В целом по стране этот показатель составляет 43,02%. Об этом на комитете по социальной политике сообщил замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

По его словам, на данный момент в регионе привито 98,7% сотрудников медучреждений, 77,8% работников образовательной сферы, 76,1% работников социального обслуживания.

Также на данный момент привито 44,8% жителей старше 60 лет, 78,8% работников промпредприятий, 83,4% студентов средних профессиональных и высших учебных заведений.

Удельный темп вакцинации (в день на 100 тыс.) составляет 317 (в целом в РФ — 375).

Замминистра также сообщил, что в регионе возрос интерес к однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт». По его словам, это связано с желанием людей быстрее получить QR-код.

Однако он отметил, что остатки вакцины имеются в медучреждениях и мобильных пунктах, на складе её уже нет. Ближайшие поставки ожидаются через 10-14 дней.

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