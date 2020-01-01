Андрей Стрельцов «Молот» уступил питерскому клубу «СКА-Нева» Это поражение стало четвёртым в пятиматчевой выездной серии Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккейный клуб «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ провёл игру в Санкт-Петербурге и проиграл ХК «СКА-Нева» со счётом 2:4.

После трёх пропущенных шайб подопечные Альберта Логинова сумели собраться и за пять минут до конца третьего периода отыграть две шайбы. Они на счёту Арсения Ерохина и Дмитрия Воробьёва. Однако концовка осталась за хозяевами, и они забросили в ворота «молотобойцев» четвёртую шайбу.

Теперь «Молот» ждут игры на своей площадке. Первая состоится 2 ноября, а соперником станет ХК «Челмет».

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