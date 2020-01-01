Олеся Максименко В Прикамье новые случаи коронавируса выявлены в 28 муниципалитетах В Перми — 281 заболевший Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки в Прикамье выявлено 653 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее количество заболевших — 281 человек — являются жителями Перми.

Кроме того, 71 инфицированный обнаружен в Краснокамском округе, по 59 новых диагнозов COVID-19 поставлено жителям Пермского района и Соликамского округа.

В Красновишерском округе — 43 заболевших, в Очёрском — 29, в Ильинском — 18, в Березниках и Нытвенском округе — по 11, в Берёзовском округе — девять.

В Большесосновском районе, Кунгуре, Ординском и Сивинском округах заразились по семь человек, в ЗАТО Звёздный — шесть, в Верещагинском округе — пять, в Добрянском и Суксунском округах и в Кунгурском районе — по четыре, в Юсьвенском округе — три.

По одному случаю коронавируса диагностировано в Кудымкаре, Карагайском, Лысьвенском, Оханском, Уинском, Чайковском, Чердынском и Чернушинском округах.

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