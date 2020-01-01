Претензии прокуратуры к сделке по продаже Товарного двора снова рассмотрят в суде Прокуратура считает сумму выкупа завышенной Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект застройки территории Товарного двора

Арбитражный суд Уральского федерального округа 26 октября полностью отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции по иску прокуратуры Пермского края к ОАО «РЖД» и краевому управлению автодорог и транспорта и постановил передать дело на новое рассмотрение.

Напомним, в 2018 году губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков подписали соглашение о том, что краевые власти выкупят у ОАО «РЖД» недвижимое имущество на месте бывшего Товарного двора. Здесь предполагалось провести новую магистраль, соединяющую центр города с улицей Стахановской, построить транспортно-пересадочный узел и деловой квартал «Пермь-Сити». Договор между ОАО «Российские железные дороги» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» был подписано 29 ноября 2018 года. Цена выкупа составила 798 млн руб.

В июне 2020 года краевая прокуратура обратилась в суд с заявлением к ОАО «РЖД» и управлению автодорог и транспорта Пермского края. Надзорное ведомство потребовало признать сделку по продаже имущества недействительной, так как земельный участок, на котором планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ), можно было изъять. Кроме того, стоимость, по которой было выкуплено имущество (798 млн руб.), завышена.

Арбитражный суд Пермского края отказал краевой прокуратуре и не признал незаконной сделку по продаже имущества Товарного двора в 2018 году краевым властям.

Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция.

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