За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 653 новых случая COVID-19 Общее число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 116 тысяч Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Прикамье подтверждено 653 новых случая COVID-19. Выздоровели 476 пациентов, скончались — 30.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 116 392, скончались 5 634.

На сегодняшний день в Пермском крае в перепрофилированных стационарах проходят лечение 4 589 жителей, в тяжелом состоянии находятся 524 пациента, из них 217 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 26 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 861 054 человека. 663 862 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.





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