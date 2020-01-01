В Перми составили рейтинг лучших школ Возглавила список школа №146 Поделиться Поделиться Твитнуть

школа 146

Константин Долгановский

В Перми сформирован и опубликован новый рейтинг лучших городских школ. Первую десятку учебных заведений возглавила школа №146, на втором месте — лицей №10, на третьем — гимназия №17. Далее в списке идут гимназия №4 , школа №50, лицей №4 , школа №22 , гимназии №1, №33 и №5.

Как отметили в департаменте образования Перми, при составлении рейтинге учитывались три категории оценки: качество развития кадров (квалификация и компетентность педагогов, поддержка молодых учителей), содержание образования (средние баллы по экзаменам в 9 и 11 классе, доля неаттестованных и доля учеников, совершивших правонарушения), финансово-экономические показатели (зарплаты педагогов, доходы от платных услуг и доля кредиторской задолженности школы).

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