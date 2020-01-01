В Пермском крае к уборке дорог в зимний период подготовлены 470 единиц техники Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье проведена проверка готовности подрядных организаций и служб к оперативной уборке дорог от снега в зимний период. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал необходимость качественного содержания дорог в зимний период. «Мы обязаны обеспечить транспортную доступность жителям края. В период снегопадов это особенно важно, чтобы у людей не возникало проблем, а экстренные службы могли в любое время добраться до нужной точки», — отметил губернатор, поручив региональному минтрансу держать ситуацию на усиленном контроле.

По данным Министерства транспорта Пермского края, на сегодня все подрядные организации, занимающиеся содержанием региональных дорог в период зимы, перешли на зимний режим работы. По данным ведомства, чистить трассы общей протяженностью 3,5 тыс. км от снега будут 12 подрядчиков. В их автопарках в территориях края имеется порядка 470 единиц спецтехники. «Транспортные средства переоборудованы, проверена их работоспособность, экипажи укомплектованы. Все территории края запаслись необходимым количеством противогололедных материалов (ПГМ) для муниципальных дорог — закуплено более 113 тыс. тонн. Это песко-соляная смесь, галит (соль) и двухкомпонентный бионорд», — отметили в минтрансе.

Министр транспорта Андрей Алякринский проинспектировал готовность к снегопадам дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) краевого Управления дорог и транспорта, подведомственного министерству. Сегодня там трудится 170 человек, автопарк службы насчитывает 102 единицы техники. ДЭС отвечает за уборку снега на таких трассах регионального значения, как шоссе Космонавтов (от ул. Свиязева до ул. Аэродромная), Пермь—Усть-Качка, Пермь—Березники (до кольца, у отворота на Полазну), Восточный обход, Пермь-Ильинский—Хохловка и Нестюковский тракт. Протяженность обслуживаемых магистралей составляет 132 км.

Из общего объема реагентов, закупленных подрядчиками к зиме, почти 14 тыс. тонн ПГМ предназначены для обработки региональных трасс. Это также песко-соляная смесь, галит и «Бионорд». По словам руководителя «УАДиТ» Сергея Вешнякова, ДЭС при очистке трасс в основном использует двухфазный «Бионорд». «Он равномерно распределяется по дорожному покрытию, в два раза быстрее плавит снег и лед, в сравнении с другими ПГМ. Действовать начинает уже через 15-20 минут», — рассказал руководитель управления.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил задачу переводить службы на применение новейших материалов при содержании дорог. «Считаю правильным, что край постепенно переходит на новые противогололедные материалы. И город зимой будет чище, и региональные магистрали. Главное, чтобы все материалы были сертифицированы и безопасны для использования», — обозначил глава региона.

В автопарк спецтехники ДЭС входят комбинированные дорожные машины (КДМ), оснащенные коммунальными и боковыми отвалами для уборки снега, тракторы с плужно-щеточным оборудованием, автогрейдеры, погрузчики, шнекороторы (предназначены для уборки больших объемов снега), самосвалы, лаповые снегопогрузчики. Сергей Вешняков рассказал, что в этом году было закуплено два новых КДМ, в следующем году запланирована покупка еще двух таких машин. «Эти машины оснащены боковыми отвалами, что позволяет очищать снежный покров дополнительно на ширине до 3,5 метров. В штате ДЭС таких машин теперь 17», — отметил глава УАДиТ.



В Минтрансе также отметили, что вся спецтехника, которой пользуются подрядные организации для уборки автомобильных дорог, оснащена навигационными системами. Поэтому любой житель Пермского края может в режиме реального времени следить, куда направляется та или иная машина. Информацию о маршрутах и движении техники контролирует Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД) Прикамья. Посмотреть, как работают транспортные средства, можно на сайте «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/road_upkeep или с 10 ноября на сайте «Центра управления движением Пермского края» http://cud59.ru/ (до этого времени он на реконструкции).



По данным Министерства транспорта Пермского края, в ЦБДД сегодня сосредоточена вся информация о дорожной обстановке в регионе, метеоусловиях, интенсивности движения транспортных средств. Эти сведения специалисты получают с помощью стационарных и передвижных камер фотовидеофиксации, систем видеонаблюдения, пунктов весогабаритного контроля, метеостанций, расположенных на региональных и муниципальных дорогах, а также федеральных трассах края. К примеру, с помощью метеостанций можно делать прогнозы о снегопадах за 48 часов до их начала.



Также на базе учреждения работают два информационных сервиса: автоматизированная система метеорологического обслуживания (АСМО) и региональная информационная система (РИС). Первая в режиме реального времени контролирует температурный режим, давление, влажность, состояние дорожного полотна. На основе этих данных просчитываются прогнозы развития дорожной обстановки. Вторая способна отслеживать работу подрядных организаций. Сегодня к ней подключено около 4 тыс. машин (уборочная техника, школьные автобусы, межмуниципальные автобусы, перевозчики ТКО, а также автотранспорт, занимающийся содержанием дорог).

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