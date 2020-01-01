Елена Бардукова
Обезвредившие стрелка из ПГНИУ инспекторы ДПС награждены почётными грамотами Перми
Постановление предполагает также единовременную выплату
Во вторник, на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты проголосовали за награждение Почётными грамотами Перми инспекторов ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова.
Сотрудники патрульно-постовой службы отмечены наградами за «самоотверженные действия по спасению людей в условиях чрезвычайной ситуации».
Напомним, 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. Первыми на место прибыли двое сотрудников ДПС. Пока Владимир Макаров выводил людей с территории университета, Константин Калинин направился в химический корпус, где и обнаружил стрелка. На просьбу сотрудника полиции сложить оружие Бекмансуров открыл огонь. Калинин ранил стрелка, обезвредил и оказал ему первую помощь.
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