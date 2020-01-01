Елена Бардукова Обезвредившие стрелка из ПГНИУ инспекторы ДПС награждены почётными грамотами Перми Постановление предполагает также единовременную выплату Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Калинин и Владимир Макаров

Во вторник, на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты проголосовали за награждение Почётными грамотами Перми инспекторов ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова.

Сотрудники патрульно-постовой службы отмечены наградами за «самоотверженные действия по спасению людей в условиях чрезвычайной ситуации».

Напомним, 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. Первыми на место прибыли двое сотрудников ДПС. Пока Владимир Макаров выводил людей с территории университета, Константин Калинин направился в химический корпус, где и обнаружил стрелка. На просьбу сотрудника полиции сложить оружие Бекмансуров открыл огонь. Калинин ранил стрелка, обезвредил и оказал ему первую помощь.

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