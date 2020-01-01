Ковидные отделения больниц края на этой неделе получат 500 кислородных концентраторов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ближайшие дни ковидные стационары Пермского края получат 500 кислородных концентраторов. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Данное оборудование используется при кислородной терапии: пациенту подается кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе и очень востребовано при лечении больных коронавирусной инфекцией. Аппараты уже начали поступать в «красные зоны» стационаров Пермского края.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина на эти цели из краевого бюджета было направлено 35 млн руб. В ближайшее время в лечебные учреждения Прикамья планируется поставить еще крупную партию таких аппаратов.

Аппараты будут поставлены в отделения для лечения пациентов с COVID-19 в больницы Перми, Кунгура, Соликамска, Лысьвы, Барды, Березовки, Куеды, Нытвы, Березников, Красновишерска, Краснокамска, Кудымкара, Чайковского, Гайн, Суксуна, Сивы, Оханска, Частых, Губахи, Верещагино, Уинска, Горнозаводска, Пермского района, Чернушки, Очера, Осы, Октябрьского.

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