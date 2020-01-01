Мария Сыропятова Вводить QR-коды для граждан с высоким уровнем антител к коронавирусу в Пермском крае не планируют О такой возможности в Свердловской области объявил местный заместитель губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вопрос о QR-кодах для граждан, имеющих высокий титр антител к коронавирусу, но без справки или QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании, в Пермском крае в настоящее время не обсуждается. Об этом «Новому компаньону» рассказали в краевом оперштабе.

На прошлой неделе о возможности получить QR-код жителям с высоким уровнем антител заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Лечащий врач может поставить диагноз («коронавирус») и внести человека в реестр переболевших, если это подтверждено анализами. Бывает, что у человека находят большое количество антител, это означает, что он бессимптомно переболел. Тогда он обращается к врачу, который вносит пациента в специальный реестр, и тот получает QR-код», — цитирует Павла Крекова информационный портал E1.ru.

Позднее в поликлиниках Свердловской области, комментируя заявление Крекова, заявили, что технически сегодня такое вряд ли возможно.

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