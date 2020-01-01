Мария Сыропятова Кофейни и кондитерские Перми начали закрывать залы для посетителей Заведения переходят на работу в режиме самовывоза и доставки Поделиться Поделиться Твитнуть

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Несколько кафе в Перми, предлагающих посетителям кофе с десертами, начали закрывать залы со столиками для посетителей и переходить на работу только в режиме самовывоза и доставки.

Среди них — три кондитерских «Виолет» (ул. Сибирская, 61 и 17, ул. Уинская, 15а), кофейня Bronx (ул. 25 октября, 25б), а также кондитерская Caramella (ул. Тополевый переулок, 5). В кондитерской Caramella пояснили, что решение связано с введением с 25 октября QR-кодов, без которых нельзя обслуживать в залах посетителей кафе и ресторанов. При этом при самовывозе и доставке QR-код не требуется, посетитель может сделать заказ, подождать его за пределами заведения и забрать по готовности.

«Пока не был введён режим QR-кодов, у нас в кондитерской работало два человека. Поэтому после того, как появилось требование проверки QR-кодов на входе, у нас был выбор: либо выводить в смену дополнительного сотрудника, либо закрывать зал. Введение QR-кодов предполагает снижение выручки, поэтому введение ещё одного сотрудника нецелесообразно. Поэтому мы решили закрыть зал, пока действует режим QR-кодов», — прокомментировал ситуацию совладелец кондитерской Caramella Андрей Ажгихин.

В бистро Caramella (ул.Толмачёва, 32) по-прежнему работают и зал, и самовывоз с доставкой.

Напомним, с 25 октября 2021 года в Пермском крае для посетителей кафе, ресторанов и столовых введены фильтры безопасности в виде QR-кодов. Теперь их могут посещать привитые граждане, имеющие подтверждающие бумажные сертификаты из поликлиник о вакцинации от COVID-19 с печатями медорганизаций и персональными данными, либо электронные сертификаты и QR-коды с портала «Госуслуги» о вакцинации или перенесённом в течение полугода коронавирусе. Владельцы и управляющие кафе и ресторанов уже говорят об оптимизации штата и режима работы, возможном временном закрытии заведений и даже исках в суд.

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