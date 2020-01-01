Мария Сыропятова Суды, оптимизация и временные закрытия Как кафе и рестораны Перми готовились к режиму QR-кодов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 октября 2021 года в Пермском крае для посетителей кафе, ресторанов и столовых вводятся фильтры безопасности в виде QR-кодов. Теперь их могут посещать привитые граждане, имеющие подтверждающие бумажные сертификаты из поликлиник о вакцинации от COVID-19 с печатями медорганизаций и персональными данными, либо электронные сертификаты и QR-коды с портала Госуслуги о вакцинации или перенесенном в течение полугода коронавирусе.

Для проверки QR-кода не требуется дополнительное оборудование, сверку последних четырёх цифр номера паспорта и инициалов можно сделать с помощью мобильного телефона. При этом, посетитель для проверки должен помимо QR-кода предъявить паспорт. Требование о предъявлении QR-кодов не распространяется на граждан до 18 лет, но тем, кому от 14 до 18 лет нужно иметь при себе паспорт для того, чтобы можно было удостовериться в их возрасте. Также в заведениях столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а также соблюдаться все требования Роспотребнадзора.

В краевом оперштабе пояснили, что при самовывозе QR-код не требуется, посетитель может сделать заказ и подождать за пределами заведения и по готовности забирает.





«Если ТРК и общепит не помогут с точки зрения контроля и порядка, то они будут просто закрыты, — прокомментировала введение новых мер замглавы администрации губернатора Мария Геворгян. — Мы рассчитываем на благоразумие граждан, поддержку торговых центров и общепита. Чтобы не было задачи быть не пойманными, а была задача — обезопасить тех граждан, которые не имеют иммунитета к болезни. Чтобы они не закончили свою жизнь, потому что заразились. В нашем представлении, мы идем по демократичному подходу. Если есть QR-код, то он предполагает иммунизацию, значит, это исключает риски тяжёлого протекания болезни и нивелирует риски, связанные с летальным исходом. Значит, человек живет полноценной жизнью, ходит в рестораны и театры. Если нет иммунитета, то мы призываем этого человека не рисковать этой жизнью, потому что она бесценна».





В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю пояснили, что при отсутствии QR-кода у посетителя юрлицу или должностному лицу грозит административная ответственность ст.20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». При этом главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев обратил внимание, что по ней возможно приостановление деятельности организации на срок до девяноста суток.





В пике





Из-за введения QR-кодов рестораторы и владельцы кафе прогнозируют падение покупательского траффика в своих заведениях. Оценки разнятся, кто-то говорит о падении в три-четыре раза, кто-то в пять, а кто-то и в десять раз. В отрасли отмечают, что в курсе происходящего в здравоохранении. Но не понимают, почему «всех гребут под одну гребёнку» и должны расплачиваться за других предпринимателей, которые вовремя не вакцинировали своих сотрудников. Тем более, что мер поддержки им ждать не стоит, поскольку деятельность кафе и ресторанов не запрещается, а лишь вводятся ограничения на их работу.





По мнению совладельца кафе «Улитка», «Маркс», Happy, «Вехотка» Олега Ощепкова, одной из задач для кафе и ресторанов на ближайшее время должна стать помощь посетителям. «Многие гости не знают, где найти свой QR-код, — отмечает Олег Ощепков. — Они, либо давно его получили, либо не знают, как работает портал Госуслуги. Нам надо стать их помощниками».





Владелец Novopomadoro Максим Минин говорит, что ситуация для него пока остаётся не ясной и он не понимает, как будет работать в этих условиях.





«Все, что надо мы сделали, сказали нам носить маски и перчатки, мы носим, — отмечает Максим Минин. — Сказали вакцинироваться, мы вакцинировались. Сейчас нам надо, либо закрыться, либо начать фильтровать по QR коду посетителей. Если второе, то, это значит, что мы начинаем делить людей на хороших и нехороших. А это значит, для части из них мы сами станем плохими».





По мнению совладельца сети кафе Petruccio Александра Нагаева, если режим QR-кодов продлится неделю, то вряд ли какие-то кафе и рестораны по этой причине закроются. «В ресторан ходят компаниями, а в них кто-то привит, а кто-нет, а, значит, все выпадают, — отмечает Александр Нагаев. — Оптимизируй не оптимизируй, это не поможет». Александр Нагаев прогнозирует сильное падение выручки оффлайн заведений в Перми. Но при этом надеется, что вакцинированных стало больше, чем летом, а, значит, снижение траффика будет менее глубоким.





При этом, доставка и самовывоз, по мнению Александра Нагаева, не спасут ситуацию с падением оффлайн-заведений, а скорее её немного смягчат. «Наша пицца и роллы вполне пригодны для доставки, какой-то объем это позволит сохранить, — отмечает Александр Нагаев. — Но если ты оффлайн заведение, то львиная доля все равно идёт через зал».





«Все те заведения, которые ориентированы, и на подачу приличной еды, и на атмосферу, безусловно, существенно потеряют, — отмечает совладелец кафе «Улитка», «Маркс», Happy, «Вехотка» Олег Ощепков. — На прежних объёмах останутся возможно те, кто и раньше работал только на доставку. Сейчас и мы будем ее активизировать, но большинство блюд из нашего меню невозможно упаковать в полиэтилен и гофру, а после доставить на дом. Тем более, что комфорт и радость от встречи с друзьями мы точно привезти не сможем».





Вакцинация





По словам Максима Минина, в его заведениях среди сотрудников прошли вакцинацию или переболели менее шести месяцев назад уже более 80%. Максим Минин обращает внимание, что до сих пор нет какой-то подробной инструкции, по поводу вакцинации сотрудников, как ее рассчитывать и по каким правилам проходить.





«В отрасли есть заведения, где не все так хорошо, — отмечает Максим Минин. — Но если бы все по-другому было организована с лета, то может быть уровень вакцинации был бы и выше. Если бы кто-то прошёл бы ещё летом по заведениям и что-то бы разъяснил, то скорее всего был бы другой процент вакцинации по отрасли».





По словам Александра Нагаева, в его кафе уровень иммунизации сотрудников уже выше 90%. Александр Нагаев обращает внимание, что при падении доходов общепит сохраняет основные расходы — арендные платежи, коммунальные услуги, зарплаты сотрудников и налоги. В этой ситуации наиболее оптимальным вариантом стало бы выделение безвозмездных субсидий, как это было в 2020 году.





«Если рестораторы, как часть сферы услуг выступают пострадавшей стороной в борьбе за общественное здоровье, то мы вправе ожидать, что участие в этой операции по спасению граждан будет как-то вознаграждено», — комментирует ситуацию Александр Нагаев.





По словам Олега Ощепкова, уже почти 100% сотрудников его заведений привиты. «Мы ждем, что большой негативный информационный фон, а также то, что происходит с нашими друзьями и родственниками, даст импульс для тех, кто пока не привит. По-другому нам не получится добиться улучшения ситуации. Есть страны, которые вышли из пике, и сделали это благодаря тотальному вакцинированию, показатели которой вдвое повышают цифры в нашей стране. В результате будут в выигрыше, и каждый отдельный человек, и каждый бизнесмен, который вернет свою прежнюю аудиторию».





Оптимизация





В индустрии общепита говорят, что падение числа посетителей вынудит руководство заведения проводить оптимизацию штата, режима работы, а также пытаться договориться с собственниками арендуемой недвижимости о снижении оплаты.





«Во-первых, будем оптимизировать количество персонала, кого-то отправлять в отпуск, сокращать количество рабочих часов и смен. Поток гостей и поток упадет. Во-вторых, потом будем смотреть на заведения, не исключён вариант, когда некоторые из них мы временно закроем. В-третьих, будем вести переговоры с арендодателями по снижению арендной платы», - комментирует ситуацию Александр Нагаев.





Олег Ощепков также подтверждает, что в его заведениях уже начали заниматься оптимизацией, и режима закупок, и работы. А владельцы бистро и кондитерской Caramella объявили о том, что их кондитерская будет работать в нерабочие дни только на вынос и на доставку, второе заведение бистро в прежнем режиме (в зал смогут заходить только посетители с QR-кодами).





По мнению Максима Минина большинство кафе и ресторанов не смогут избежать сокращения числа сотрудников. «Мы вакцинировались, обещали сотрудникам работу и стабильную зарплату. А теперь наши сотрудники покинуты и брошены», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Максим Минин, отметив, что при существующем уровне рентабельности с QR-кодами большинство заведений работать долго не сможет.





Суды





Как один из вариантов, рестораторы рассматривают подачу судебных исков, оспаривающих введение QR-кодов, как ограничения на посещение их заведений.





«Эти нововведения противоречат федеральному законодательству, — пояснил ситуацию совладелец сети кафе, — Скорее всего после того, как указ губернатора будет опубликован, мы подадим в суд и оспорим нормы в отношении кафе и ресторанов. Прежде всего мы не можем требовать от посетителя раскрытия персональных данных. А наличие QR-кода и справки о медицинском отводе по закону возлагаются на ответственность гостя. Тем более, что ресторан может не обслуживать посетителя только в том случае, если нет мест, продуктов и проведение обслуживания не позволяют физические условия».





В оперштабе пояснили, что в соответствии гражданском законодательством, невозможно предоставления персонифицированных услуг, без подтверждения личности. Самый классический пример — авиаперевозки: для оказания услуги к билету необходимо предъявить паспорт, то же самое, например, при походе на футбол на отдельные матчи. Обязательное предъявление QR-кода для оказания каких-либо услуг по аналогии требует предоставление документа, удостоверяющего личность.





В Пермском крае действует режим повышенной готовности, а кроме того в связи с новым антиковидным законодательством ты принятым в 2020 году, губернатор вправе вводить ограничения, направленные на жизнь и здоровья граждан.

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