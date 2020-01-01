Елена Синица За прошедшие сутки в Прикамье выявлено 649 новых случаев заражения COVID-19 В тяжёлом состоянии находится 591 пациент Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 649 новых случаев COVID-19.

При этом, в стационарах в тяжёлом состоянии находится 591 пациент. Из них 213 подключены к аппаратам ИВЛ. За эти же сутки выздоровело 403 человека, умерло — 30.





С начала пандемии, число инфицированных в Прикамье достигло 115 739. За сутки в регионе проведено 12 394 ПЦР-исследования на коронавирус.





Сейчас иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 855 861 человек. При этом 662 735 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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