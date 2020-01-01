ТРЦ «Планета» объявил об изменении режима работы Изменения вводятся по 30 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

С 25 октября в торгово-развлекательном центре «Планета» меняется режим работы, сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Изменения вводятся согласно указу губернатора от 22 октября «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

Так, с понедельника, 25 октября гости ТРЦ, достигшие 18 лет, смогут получить обслуживание в заведениях общепита и магазинах торгового центра, только предъявив документ, удостоверяющий личность, и при наличии действующего QR-кода в электронном или бумажном виде, который подтверждает вакцинацию от COVID-19 или перенесённое заболевание в течение последних шести месяцев.

Обращается внимание на то, что согласно указу отрицательный ПЦР-теста на COVID-19 больше не является документом, дающим право на получение услуг на территории центра.

Для гостей от 14 до 18 лет посещение заведений общепита и магазинов разрешено без предъявления QR-кода, но при наличии документа, удостоверяющего личность.

Во время пребывания в ТРЦ «Планета» гости должны использовать средства индивидуальной защиты.

Все эти ограничения пока введены до 30 ноября 2021 года включительно.





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