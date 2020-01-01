Олеся Максименко В Пермском крае новые случаи COVID-19 выявлены в 29 муниципалитетах В восьми территориях — более 30 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за минувшие сутки зафиксированы в 29 муниципалитетах Прикамья. Наибольшее количество заразившихся — в Перми (263 человека), Пермском районе (51), Берёзовском округе (47), Чайковском (46), Березниках и Красновишерском округе (по 34), Суксунском (31) и Соликамском округах (30).

В Чернушинском округе — 27 заболевших, в Осинском — 11, в Октябрьском — 10, в кунгуре — семь, в Бардымском округе — шесть, в Верещагинском, Куединском, Ординском и Еловском округах — по пять, в Лысьвенском и Кунгурском — по четыре, в ЗАТО Звёздный и Чусовском округе — по три.

По двое инфицированных — в Нытвенском, Гремячинском и Добрянском округах, по одному — в Губахе, Александровском, Кишертском, Уинском и Чердынском округах.

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