Андрей Стрельцов «Молот» потерпел поражение в Санкт-Петербурге Пермяки уступили «Динамо» Поделиться Поделиться Твитнуть

Предпоследний матч выездной серии хоккеисты «Молота» провели на берегах Невы и уступили местному «Динамо» 2:3. Победителя определил овертайм.

Первый период прошёл без забитых голов.

Второй выиграли гости — 2:1. Шайбы в составе «Молота» забросили Камиль Шиафотдинов и Арсений Ерохин.

Единственная шайба в третьей двадцатиминутке была заброшена динамовцами, а уже в овертайме они довели дело до победы.

Это второе подряд поражение для подопечных Альберта Логинова. Двумя днями ранее они уступили подмосковному «Химику».

30 октября «Молот» проведёт ещё один матч в Санкт-Петербурге, соперником будет ХК «СКА-НЕВА».

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