Губернатор обратится к Заксобранию с ежегодным посланием 28 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Перед депутатами Законодательного собрания Пермского края 28 октября с ежегодным посланием выступит губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, губернатор представит парламенту законопроект о бюджете Прикамья на 2022-2024 годы.

Это первое выступление Дмитрия Махонина перед новым созывом ЗС.

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