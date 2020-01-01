Губернатор обратится к Заксобранию с ежегодным посланием 28 октября
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Перед депутатами Законодательного собрания Пермского края 28 октября с ежегодным посланием выступит губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, губернатор представит парламенту законопроект о бюджете Прикамья на 2022-2024 годы.
Это первое выступление Дмитрия Махонина перед новым созывом ЗС.
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