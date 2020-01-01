За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 642 новых случая COVID-19 От коронавируса скончался 31 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за вчерашние сутки в Прикамье подтверждено 642 новых случая новой коронавирусной инфекции. Скончался 31 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 115 090. С начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 5 514 жителей.

На сегодняшний день в Пермском крае в ковидных стационарах больниц находятся 4 399 человек. В тяжёлом состоянии — 561 пациент, из них 229 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 24 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 853 265 человек. 662 422 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.





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