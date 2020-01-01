В ТРЦ «Планета» продлены часы работы пункта вакцинации Решение вызвано возросшим числом желающих сделать прививку Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В пункте вакцинации пермского ТРЦ «Планета» продлены часы работы до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Решение вызвано возросшим числом желающих пройти вакцинацию. И пункта выстроилась длинная очередь. В сообщении отмечается, что в ТРЦ «Планета» в наличии имеется только препарат «Спутник Лайт» и вакцина от гриппа.

Также 24 октября с 11 до 17 часов медики проводят иммунизацию в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114). Прививочный пункт находится на 1 этаже здания рядом с магазином «Hoff». В наличии имеются вакцины от коронавируса, гриппа и от пневмококковой инфекции.

Прививку можно поставить без предварительной записи, но при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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