Новые случаи COVID-19 обнаружены в 32 муниципалитетах Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки коронавирусной инфекцией заразились жители 32 территорий Пермского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших — 375 — выявлено в Перми. На втором месте — Пермский район, где COVID-19 диагностирован у 53 человек. Замыкает тройку Соликамский округ — 27 инфицированных.

Более двадцати заболевших выявлено в Чернушка (22) и Октябрьском (21).

По одному случаю заражения зафиксировано в Кизеле, Березовском и Кудымкарском округах, Гремячинске, Лысьве, Нытве и Оханске.

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