Андрей Стрельцов «Амкар» потерпел поражение в гостевом матче в Новотроицке Пермская футбольная команда уступила одному из аутсайдеров турнира «Носте» Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

«Амкар» начал второй круг чемпионата второй лиги ФНЛ матче в Новотроицке против местной «Носты». Игра неудачно сложилась для подопечных Рустема Хузина — они проиграли с минимальным счётом.

Пропусти гол на 28 минуте отыграться «Амкар» уже не смог. К тому же еще в первом тайме красно-чёрные остались в меньшинстве, после удаления с поля пермского футболиста.

Следующий поединок «Амкар» проведёт 31 октября против дубля «Урала» в гостях.

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