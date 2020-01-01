Елена Синица В Прикамье выявлено 634 новых случая заражения коронавирусом Умерло ещё 29 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 634 новых случая COVID-19.

В стационарах сейчас в тяжёлом состоянии находятся 560 пациентов. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ. За эти же сутки выздоровело 482 человека, умерло — 29.





За сутки в регионе проведено 15 679 ПЦР-исследований на COVID-19





По состоянию на утро 23 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 849 825 человек. 662 130 жителей завершил курс вакцинации двумя компонентами.

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