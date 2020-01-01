Андрей Стрельцов «Молот» проиграл «Химику» Пермские хоккеисты уступили, имея бросковое преимущество Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккеисты «Молота» в ходе чемпионата ВХЛ накануне в пятницу потерпели поражение в Воскресенске от «Химика» со счётом 1-4.

Единственную шайбу у гостей забросил в третьем периоде игрок молодёжного звена Степан Никулин. При этом по количеству бросков по воротам подопечные Альберта Логинова превзошли соперника. Они 50 раз беспокоили вратаря соперника, в то время как игроки подмосковного клуба- 38.

Следующие два поединка пермская команда проведет в Санкт-Петербурге против местных клубов «Динамо» и СКА-НЕВА.

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