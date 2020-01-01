Елена Синица Случаи заражения COVID-19 выявлены в 16 территориях края Большинство из них зафиксировано в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 625 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 16 территориях региона.

Большинство случаев выявлено в Перми — 530. В Краснокамском городском округе обнаружено 23 заболевших, в Очёрском —16.





В Верещагинском городском округе коронавирус диагностирован у 13 жителей, в Пермском муниципальном районе — у 12, в Березниках — у семи. В Лысьвенском городском округе заболевание подтвердилась у шести человек, в Кунгуре — у четырёх.





По три случая заражения выявлено в Большесосновском муниципальном районе и Добрянском городском округе. По два жителей с COVID-19 зафиксировано в Кунгурском муниципальном районе и Соликамском городском округе.





По одному инфицированному обнаружено в Чайковском, Березовском муниципальных округах, а также Красновишерском и Октябрьском городских округах.

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